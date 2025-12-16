Xmas 2025, Marusic: “I progressi della squadra si iniziano a vedere”

Adam Marusic ha rilasciato delle dichiarazioni a LSC durante il Xmas party 2025 della Lazio

Michelle De Angelis /
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Il terzino Adam Marusic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel durante il Xmas party 2025 della Lazio.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Marusic a LSC

Non era facile affrontare questa stagione, abbiamo parlato tanto con mister Sarri, abbiamo pensato soltanto a lavorare lasciando da parte tutto il resto. Serviva un po' di pazienza, ora i progressi della squadra si iniziano a vedere.

Guendouzi

Quando parla con gli arbitri parla in italiano (ride, ndr).

Xmas 2025, Bisciglia: "Sono fiero di essere laziale. La vittoria a Parma?..."
Xmas 2025, Guendouzi: "I tifosi laziali sono sempre con la squadra, sono speciali "