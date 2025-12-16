Xmas 2025, Marusic: “I progressi della squadra si iniziano a vedere”

Il terzino Adam Marusic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel durante il Xmas party 2025 della Lazio.

Non era facile affrontare questa stagione, abbiamo parlato tanto con mister Sarri, abbiamo pensato soltanto a lavorare lasciando da parte tutto il resto. Serviva un po' di pazienza, ora i progressi della squadra si iniziano a vedere.