Xmas 2025, Marusic: “I progressi della squadra si iniziano a vedere”
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Il terzino Adam Marusic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel durante il Xmas party 2025 della Lazio.
Le dichiarazioni di Marusic a LSC
Non era facile affrontare questa stagione, abbiamo parlato tanto con mister Sarri, abbiamo pensato soltanto a lavorare lasciando da parte tutto il resto. Serviva un po' di pazienza, ora i progressi della squadra si iniziano a vedere.
Guendouzi
Quando parla con gli arbitri parla in italiano (ride, ndr).