Pallone d’Oro 2025, Yamal miglior giovane, Donnarumma miglior portiere: tutti i premi
Alla cerimonia di Parigi, il giovane talento del Barcellona si aggiudica il premio per i giovani mentre il capitano azzurro ottiene lo Yashin Trophy
Durante la serata del Pallone d’Oro 2025 a Parigi, Lamine Yamal è stato premiato con il Trofeo Kopa, riservato al miglior giovane del calcio mondiale.
Gianluigi Donnarumma, invece, ha ricevuto lo Yashin Trophy come miglior portiere dell’anno.
I candidati e le aspettative
Tra i favoriti per il premio più prestigioso c’erano soprattutto Yamal stesso e Ousmane Dembélé, protagonista nella Champions con il PSG.
Nella top ten maschile, oltre a loro, figurano altri nomi di alto profilo come Vitinha, Nuno Mendes, Rapinha, Salah e Mbappé.
Questi tutti i premi assegnati finora:
- Pallone d’Oro maschile: In attesa
- Pallone d’Oro femminile: Aitana Bonmatí (Barcellona)
- Trofeo Kopa (miglior giovane): Lamine Yamal (Barcellona)
- Yashin Trophy (miglior portiere): Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Trofeo Gerd Müller (miglior bomber): Harry Kane (Bayern Monaco)
- Premio Società dell’anno: Paris Saint Germain
La top 10 del Pallone d’Oro maschile
Oltre ai vincitori, è stata ufficializzata anche la top 10 dei candidati al Pallone d’Oro 2025. Ecco i nomi:
- Ousmane Dembélé
- Lamine Yamal
- Raphinha
- Vitinha
- Achraf Hakimi
- Cole Palmer
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Mo Salah
- Gianluigi Donnarumma