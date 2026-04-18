Provstgaard: "I tifosi sono uno stimolo per noi. Sappiamo che saranno al nostro fianco"

Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell'incontro Napoli-Lazio

Romagnoli e Gila? Sono due giocatori fortissimi mi hanno aiutato tantissimo quando sono arrivato qui in Italia e li ringrazio perché mi stanno aiutando tutti giorni, sono felice quando gioco con Romagnoli ma anche con Gila.