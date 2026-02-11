Bologna-Lazio, i convocati di Sarri: out Zaccagni e Lazzari, la scelta su Basic e Gila

A poche ore dal match tra Bologna e Lazio, mister Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia delle ore 21:00.

Out Zaccagni

Nella sfida dentro e fuori di questa sera Maurizio Sarri non potrà contare sul capitano biancoceleste, ancora indisponibile per l’infortunio accusato all’addome. La lesione che impone estrema prudenza e, proprio per questo, i tempi di recuperano rischiano di allungarsi: il giocatore potrebbe restare fuori per almeno altre tre settimane. Nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare con maggiore precisione i tempi di rientro.

Basic e Gila convocati

Anche Manuel Lazzari, fermo dalla sfida contro la Juventus, non sarà a disposizione per la gara di questa sera. In lista figurano comunque Gila e Basic. Nonostante alcuni problemi fisici accusati nella trasferta contro la Juventus, soprattutto il centrocampista croato, che nei giorni scorsi non si era allenato, i due biancocelesti sono stati convocati da Maurizio Sarri. Resta da capire ora se potranno essere impiegati a gara in corso oppure se il tecnico preferirà preservargli in vista della gara interna di campionato contro l'Atalanta.

I convocati di Sarri