Lazio-Juventus, Tudor: "Domani vogliamo fare una bella gara. Esonero? Per me conta zero"

Domani 26 ottobre lo stadio Olimpico ospiterà un grande incontro, infatti, alle ore 20:45 la Lazio e la Juventus scenderanno in campo e chiuderanno l'8a giornata di Campionato. Con le aquile provenienti dalla conquista di un punto d'oro a Bergamo e i bianconeri da una sconfitta a Como in Serie A e un'altra in Champions League contro il Real Madrid, la partita non sarà affatto facile e riguardo a ciò si è espresso il mister Igor Tudor in conferenza stampa.

Igor Tudor in conferenza stampa

Su Lazio-Juventus

Squadra motivata, con la voglia di fare bene domani conoscendo la qualità dell’avversario. Ci siamo preparati oggi e ieri, due allenamenti. Il tempo che è stato e domani vogliamo andare a fare una bella gara.

I nuovi acquisti

Non ci sono problemi e niente di particolari. I giocatori hanno le loro qualità e poi l'allenatore sceglie in base anche alla partita. Poi qualcuno ha bisogno di adattarsi, ma loro si allenano e danno sempre il meglio.

Se Yildiz è come Del Piero

I paragoni sono delicati perchè il calcio è diverso. Del Piero ha fatto la storia, Kenan è il più importante e gioca sempre. Per questo motivo non è facile, poi le altre squadre cercano di limitarlo e giocando sempre ha bisogno di adattarsi un po'. A volte ha bisogno di riposare ed ha un po' male al ginocchio, ma fa parte del percorso.

Come sta vivendo il momento della Juventus

Io sto benissimo. La mia sensazione dopo Madrid è positiva anche se abbiamo perso. Noi vogliamo provare a vincere ed essere squadra. Dobbiamo stare sul pezzo.

Quanti campioni servirebbero

Non serve a nulla pensare ai campioni. Le analisi si fanno quando si finisce la stagione.

Se ha paura di essere esonerato

Questi pensieri per me contano 0. Io mi godo tutto anche nella difficoltà ed ho tutto molto chiaro nella testa. Questo mi sta dando forza e provo a mettermi in bilico per provare a fare meglio. Io penso 24 ore al giorno a motivare e far dare il meglio alla squadra.

Se si sta adattando alla squadra

Ogni allenatore si deve adattare rispetto alle caratteristiche della squadra che ha a disposizione.

Se c'è qualche leader nei bianconeri e sulle critiche

Critiche non le leggo. Sui leader c'è Manuel, Perin, poi verrà fuori Thuram, Yildiz è un leader. Vlahovic può diventarlo e anche Jonathan David, ma ognuno dovrà tirare fuori le sue doti da leader. Le nuove generazioni pensano più a loro che ai compagni, ormai c'è meno empatia nel mondo.

Zhegrova

È una bella domanda perchè lui non giocava da un anno. Lui ha questa problematica e dobbiamo stare cauti e allenarlo nel modo giusto perchè può tornarci utile. Lui ha qualità e può dare brillantezza. In questo momento non può iniziare e giocare tutta la partita.

Se la Juventus arriverà all'Olimpico con orgoglio e rabbia

Probabilmente si. La squadra dovrà dare sempre qualcosa di più in entrambe le fasi.

Cosa si aspetta contro la Lazio

Tutto quello che ho detto al suo collega. Domani vogliamo fare qualcosa di più e vediamo domani che succede.

Su come mai Kalulu e Kelly sono insostituibili