Genoa-Lazio, Cancellieri: "Sapevamo cosa volevamo. Il gol? Non vedevo l'ora di segnare"

Matteo Cancellieri ha rilasciato delle dichiarazioni nel post Genoa-Lazio, incontro terminato con la vittoria delle aquile

Michelle De Angelis /
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Stasera lo stadio Luigi Ferraris si è colorato di biancoceleste, finalmente le aquile guidate dal Comandante Maurizio Sarri sono tornate a trionfare, merito dei gol di Matteo Cancellieri, Taty Castellanos e del capitano Mattia Zaccagni nella porta del Genoa. In merito alla vittoria si è espresso l'esterno numero 26 si microfoni di Dazn.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Matteo Cancellieri a Dazn

La vittoria della Lazio contro il Genoa 

La partita l'abbiamo attaccata, sapevamo di dover dimostrare qualcosa. Ci siamo preparati bene, sapevamo cosa volevamo. 

La sua esultanza

Non vedevo l'ora di fare gol per poter esultare così, aspetto una bimba e sono veramente contento.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Cancellieri a LSC

La moviola di Genoa-Lazio: gara fisica per Ayroldi, giusto il rigore tolto ai rossoblù
Sky, Sarri: “Derby perso in modo discutibile. Su Basic?”