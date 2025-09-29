Genoa-Lazio, Cancellieri: "Sapevamo cosa volevamo. Il gol? Non vedevo l'ora di segnare"

Stasera lo stadio Luigi Ferraris si è colorato di biancoceleste, finalmente le aquile guidate dal Comandante Maurizio Sarri sono tornate a trionfare, merito dei gol di Matteo Cancellieri, Taty Castellanos e del capitano Mattia Zaccagni nella porta del Genoa. In merito alla vittoria si è espresso l'esterno numero 26 si microfoni di Dazn.

Le dichiarazioni di Matteo Cancellieri a Dazn

La vittoria della Lazio contro il Genoa

La partita l'abbiamo attaccata, sapevamo di dover dimostrare qualcosa. Ci siamo preparati bene, sapevamo cosa volevamo.

La sua esultanza

Non vedevo l'ora di fare gol per poter esultare così, aspetto una bimba e sono veramente contento.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Cancellieri a LSC