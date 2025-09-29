Genoa-Lazio, Cancellieri: "Sapevamo cosa volevamo. Il gol? Non vedevo l'ora di segnare"
Matteo Cancellieri ha rilasciato delle dichiarazioni nel post Genoa-Lazio, incontro terminato con la vittoria delle aquile
Stasera lo stadio Luigi Ferraris si è colorato di biancoceleste, finalmente le aquile guidate dal Comandante Maurizio Sarri sono tornate a trionfare, merito dei gol di Matteo Cancellieri, Taty Castellanos e del capitano Mattia Zaccagni nella porta del Genoa. In merito alla vittoria si è espresso l'esterno numero 26 si microfoni di Dazn.
Le dichiarazioni di Matteo Cancellieri a Dazn
La vittoria della Lazio contro il Genoa
La partita l'abbiamo attaccata, sapevamo di dover dimostrare qualcosa. Ci siamo preparati bene, sapevamo cosa volevamo.
La sua esultanza
Non vedevo l'ora di fare gol per poter esultare così, aspetto una bimba e sono veramente contento.
