Sky, Sarri: “Derby perso in modo discutibile. Su Basic?”

La Lazio conquista la sua prima vittoria in trasferta di questo campionato travolgendo il Genoa con un netto 0-3. Una prestazione convincente, fatta di equilibrio, cinismo e qualità offensiva, che rilancia i biancocelesti dopo un avvio di stagione altalenante. Ai microfoni di Sky è intervenuto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.

Le dichiarazioni

“Se si gioca con questa convinzione e determinazione, si può giocare anche con tre o quattro punte e in qualsiasi modo. Mi fa piacere che, in una settimana piena di difficoltà, i ragazzi abbiano offerto una prestazione importante. Penso che la vittoria sia più che legittima.”



Sul ritorno alla Lazio e le difficoltà della settimana:

“Avrei accettato di tornare alla Lazio in altre condizioni, ma dopo sono emerse queste situazioni .Tirarmi indietro in un momento di difficoltà sarebbe stato un tradimento verso i tifosi, che ci hanno sostenuto anche questa sera. Le leve su cui abbiamo lavorato in settimana sono state la classifica da risollevare, altrimenti sarebbe diventata una situazione stagnante per tutta la stagione e, anche il derby, perso in modo discutibile, ci ha dato motivazioni in più.”

Su Basic: