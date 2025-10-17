Bonanni: "La Lazio può vincere a Bergamo, per la svolta"
L'ex centrocampista biancoceleste crede nella squadra di Sarri contro l'Atalanta
Massimo Bonanni, ex centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb, della prossima giornata di campionato soffermandosi anche sull'importante match di Bergamo tra Atalanta e Lazio. Maurizio Sarri contro Ivan Juris, due tecnici con idee calcistiche diverse ed a tratti quasi opposte, domenica alle ore 18.00 scopriremo chi ne uscirà vincente.
Le parole di Bonanni sulla Lazio contro l'Atalanta
Fare un risultato positivo ed importante a Bergamo potrebbe essere una svolta. La partita rimane molto complicata, ma la Lazio a livello umano e a livello tecnico-tattico ha le capacità anche per fare risultato contro l'Atalanta in trasferta.
Il passato di Bonanni alla Lazio
Il centrocampista arriva nella capitale a soli 24 anni, la piazza sicuramente più importante della sua carriera. Proveniente dalle giovanili della Roma, veste la maglia della Lazio solo in 9 occasioni, senza incidere minimamente, infatti per lui nessun riscatto in quella che era la Lazio di Di Canio e Delio Rossi, appena 5 mesi con l'aquila sul petto e poi un trasferimento alla Sampdoria nell'estate del 2006.