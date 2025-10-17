Bonanni: "La Lazio può vincere a Bergamo, per la svolta"

Massimo Bonanni, ex centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb, della prossima giornata di campionato soffermandosi anche sull'importante match di Bergamo tra Atalanta e Lazio. Maurizio Sarri contro Ivan Juris, due tecnici con idee calcistiche diverse ed a tratti quasi opposte, domenica alle ore 18.00 scopriremo chi ne uscirà vincente.

Le parole di Bonanni sulla Lazio contro l'Atalanta

Fare un risultato positivo ed importante a Bergamo potrebbe essere una svolta. La partita rimane molto complicata, ma la Lazio a livello umano e a livello tecnico-tattico ha le capacità anche per fare risultato contro l'Atalanta in trasferta.

Il passato di Bonanni alla Lazio

Il centrocampista arriva nella capitale a soli 24 anni, la piazza sicuramente più importante della sua carriera. Proveniente dalle giovanili della Roma, veste la maglia della Lazio solo in 9 occasioni, senza incidere minimamente, infatti per lui nessun riscatto in quella che era la Lazio di Di Canio e Delio Rossi, appena 5 mesi con l'aquila sul petto e poi un trasferimento alla Sampdoria nell'estate del 2006.