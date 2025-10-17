Conte ricorda la Lazio di Baroni incontrata l'anno scorso

Oggi ha parlato Antonio Conte, in vista della prossima partita di campionato contro il Torino di Marco Baroni. I partenopei saranno ospitati nello stadio Olimpico Grande Torino. Nella conferenza l'allenatore degli azzurri ha parlato, esprimendo parole di stima verso Baroni, anche delle partite disputate lo scorso anno contro la Lazio dell'allenatore avversario. Quello che è trapelato è grande rispetto, considerazione ed anche una moderata dose di preoccupazione.

Le parole di Conte sulla Lazio di Baroni

L'anno scorso la Lazio è stata la nostra bestia nera perdendo in campionato e coppa, poi al ritorno pareggiarono alla fine. Domani sarà un'altra partita.

I Lazio-Napoli dello scorso anno

Le prime sfide tra la squadra romana e quella napoletana riguardano il mese di dicembre. Primo match il 5 dicembre, nella cornice dello stadio Olimpico, le due squadre si sfidano in coppa Italia: tanta Lazio e pochi avversari. Il protagonista assoluto della partita è Noslin, per lui tripletta, dall'altra parte la rete di Simeone per il 3-1 finale ( lusso in casa Lazio dove Zaccagni sbaglia anche un rigore ) .

L'altra sfida, stavolta a Napoli, è l'8 dicembre. Tutti si aspettano la rivincita accanita dei partenopei ma così non è. La Lazio prepara un'ottima partita dal punto di vista tattico. Marco Baroni fa rischiare poco ai suoi e a deciderla a Gustav Isaksen con un bellissimo tiro a giro: sinistro potente e preciso sotto il sette.

Ultimo atto tra Lazio e Napoli, si torna allo stadio Olimpico. Finisce 2-2 e i capitolini possono vantare di esser usciti imbattuti in ben tre sfida contro i campioni d'Italia. I marcatori sono Isaksen e Dia per la Lazio; Raspadori e autogol di Marusic per il Napoli.