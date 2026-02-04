Petrucci: "Contro la Juve giocherà Tavares. Le ultime sul rinnovo di Basic. E su Romagnoli..."

A commentare la situazione in casa Lazio è stato il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.

Nuno Tavares giocherà contro la Juventus. Romagnoli non è ancora fuori per la gara con la Juve, oggi si dovrebbe riaggregare al gruppo, mi aspetto un Romagnoli a disposizione poi vedremo se partirà dal primo. Non mi aspetto due Lazio diversi tra Torino e Bologna, credo che qualche rotazione in più ci sarà in attacco e ci sarà staffetta tra Tavares (Juventus) e Pellegrini (Bologna). Saranno fatti anche delle riflessioni per la gara di mercoledì con il Bologna che è molto importante ma è ancora presto per abbandonare completamente il campionato.