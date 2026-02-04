Juventus, tegola per Spalletti: un titolarissimo salta la Lazio

Batosta pesante per Luciano Spalletti in vista delle prossime sfide della Juventus. I bianconeri saranno impegnati giovedì in Coppa Italia contro l’Atalanta, prima della sfida casalinga contro la Lazio, in programma domenica 8 febbraio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.

Yildiz out contro la Lazio

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, in vista dell’impegno contro i biancocelesti, Spalletti dovrà fare delle valutazioni importanti, considerata l’assenza di Kenan Yildiz. Il fantasista turco, infatti, contro ha riportato un infortunio muscolare contro il Parma, che lo costringerà a saltare sia la sfida contro la Dea sia quella contro la Lazio.

Quando rientrà Yildiz?

Il suo ritorno in campo dovrebbe essere previsto per il Derby d’Italia contro l’Inter a San Siro, appuntamento cerchiato in rosso sul calendario bianconero.