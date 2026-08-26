Allenamento a porte aperte della Lazio: tutte le info
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che l’allenamento del 28 agosto alle 18.00 sarà aperto al pubblico
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che l’allenamento del 28 agosto alle 18.00 sarà aperto al pubblico.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio è lieta di annunciare che la seduta di allenamento in programma venerdì 28 agosto alle ore 18:00 sarà aperta ai tifosi biancocelesti.
Un’occasione per i tifosi per vivere da vicino un momento di condivisione con la squadra.
I cancelli dello Stadio Fersini, con accesso da Via della Selvotta, apriranno alle ore 17:00, così da favorire un ingresso ordinato e consentire ai tifosi di prendere posto in tribuna prima dell’inizio della seduta.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per partecipare sarà necessario ottenere, a titolo gratuito, un tagliando di accesso – obbligatorio per tutti, anche per i minori – attraverso la piattaforma Vivaticket. La prenotazione avrà inizio oggi a partire dalle 16:00 fino a esaurimento disponibilità, nel rispetto della capienza autorizzata dell’impianto.
Si precisa che il voucher di accesso è obbligatorio per ogni partecipante, a prescindere dall’età del singolo richiedente.
Ogni persona potrà richiedere fino a un massimo di 4 tagliandi.