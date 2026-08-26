Allenamento a porte aperte della Lazio: tutte le info

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che l’allenamento del 28 agosto alle 18.00 sarà aperto al pubblico

Beniamino Civitelli /

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che l’allenamento del 28 agosto alle 18.00 sarà aperto al pubblico.

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Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio è lieta di annunciare che la seduta di allenamento in programma venerdì 28 agosto alle ore 18:00 sarà aperta ai tifosi biancocelesti.

Un’occasione per i tifosi per vivere da vicino un momento di condivisione con la squadra.

I cancelli dello Stadio Fersini, con accesso da Via della Selvotta, apriranno alle ore 17:00, così da favorire un ingresso ordinato e consentire ai tifosi di prendere posto in tribuna prima dell’inizio della seduta.

MODALITÀ DI ACCESSO

Per partecipare sarà necessario ottenere, a titolo gratuito, un tagliando di accesso – obbligatorio per tutti, anche per i minori – attraverso la piattaforma Vivaticket. La prenotazione avrà inizio oggi a partire dalle 16:00 fino a esaurimento disponibilità, nel rispetto della capienza autorizzata dell’impianto.

Si precisa che il voucher di accesso è obbligatorio per ogni partecipante, a prescindere dall’età del singolo richiedente.

Ogni persona potrà richiedere fino a un massimo di 4 tagliandi.

 


 

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