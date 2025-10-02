Clamoroso a Roma-Lille: all'81' rigore per i giallorossi, ripetuto e sbagliato tre volte

Quello che è successo in Europa League, durante il match Roma-Lille, ha dell'incredibile: a 9 minuti dalla fine, i tifosi giallorossi hanno sperato nel pareggio dopo una decisione di rigore… ma è accaduto l'impensabile.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

L'episodio clamoroso

All'81' l'arbitro ha fischiato un rigore in favore della squadra capitolina, che è stato ripetuto ben 3 volte, ma in nessuna di queste è arrivato il gol del pareggio.

Prima Dovbyk, tirando due volte nello stesso punto, poi Soulé, sono stati murati dal portiere del Lille che in questa partita ha dimostrato buona tecnica e carattere.

La partita

Dopo aver preso gol nei primi minuti dall'inizio della partita, la Roma ha avuto diverse chance per provare a pareggiare, ma nessuna di queste è servita a qualcosa: dopo 3 rigori, il gol del pari non è arrivato.