Clamoroso a Roma-Lille: all'81' rigore per i giallorossi, ripetuto e sbagliato tre volte
Questa sera la partita della Roma ha dell'incredibile: sono 3 i rigori sbagliati nel giro di 2 minuti.
Quello che è successo in Europa League, durante il match Roma-Lille, ha dell'incredibile: a 9 minuti dalla fine, i tifosi giallorossi hanno sperato nel pareggio dopo una decisione di rigore… ma è accaduto l'impensabile.
L'episodio clamoroso
All'81' l'arbitro ha fischiato un rigore in favore della squadra capitolina, che è stato ripetuto ben 3 volte, ma in nessuna di queste è arrivato il gol del pareggio.
Prima Dovbyk, tirando due volte nello stesso punto, poi Soulé, sono stati murati dal portiere del Lille che in questa partita ha dimostrato buona tecnica e carattere.
La partita
Dopo aver preso gol nei primi minuti dall'inizio della partita, la Roma ha avuto diverse chance per provare a pareggiare, ma nessuna di queste è servita a qualcosa: dopo 3 rigori, il gol del pari non è arrivato.