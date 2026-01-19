Lazio-Como, Smolcic in conferenza: "Gara nervosa anche per la gestione dei cartellini"
Le dichiarazioni del giocatore del Como alla fine della sfida contro la Lazio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
L'intervento in conferenza stampa dalla Sala Stampa dell'Olimpico dopo Lazio-Como di Smolcic.
Il giocatore del Como in conferenza
Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare questa partita. Giocando senza l'attaccante vero avevamo modo di aumentare la superiorità numerica e arrivare meglio nei sedici metri. Fortunati di aver fatto gol. Buona partita da quel punto di vista. il mister sa qual è la tattica migliore, come abbiamo fatto anche contro il Milan.
Ogni volta che faccio un fallo, al primo prendo il giallo. nel caso del duello con zac ha preso lui il giallo prima e si voleva pareggiare. la gestione dell'arbitro ha reso nervosa la gara con i tanti cartellini estratti.