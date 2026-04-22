Clamoroso ricorso Al Shamal: Mancini rischia il titolo in Qatar dopo averlo festeggiato

Ricorso Al Shamal e regolamento Qatar: cosa è successo

Il ricorso Al Shamal nasce dall’ultima gara di campionato, persa dalla squadra guidata da Mancini contro il Qatar Sc con il punteggio di 2-0. Nel corso del match, è stato espulso Ali Saudi, calciatore tunisino del Qatar Sc: a quel punto, il tecnico Youssef Safri ha deciso di intervenire con una sostituzione per ristabilire gli equilibri, facendo entrare l’argentino Russo al posto del qatariota Ahmed Al-Rawi.

Questa scelta ha portato a una violazione del regolamento campionato qatariota: l’articolo 15 stabilisce infatti che “Se uno dei sei giocatori professionisti stranieri in campo riceve un cartellino rosso, nessuno dei cinque giocatori qatarioti o residenti può rimpiazzarlo e la squadra deve proseguire la partita con i cinque stranieri rimasti”. In altre parole, Russo non poteva prendere il posto di un calciatore locale, come invece accaduto durante la partita.

Vittoria a tavolino e classifica: cambia tutto per Mancini

Accortosi dell’irregolarità, l’Al Shamal ha immediatamente presentato ricorso, accolto il 21 aprile dal Comitato Disciplinare della federazione. In base al regolamento, è stata assegnata la vittoria a tavolino per 3-0 all’Al Shamal, mentre il Qatar Sc è stato sanzionato con una multa di 10.000 riyal, pari a circa 2300 euro.

Grazie a questi tre punti, l’Al Shamal si è portato a soli -2 dall’Al Sadd, riaprendo completamente la corsa al titolo e togliendo alla squadra di Mancini la sicurezza matematica del trionfo. Il 27 aprile è in programma lo scontro diretto tra le due formazioni, decisivo per stabilire il vincitore del campionato qatariota.

Mancini potrà contare su due risultati su tre per confermarsi campione, mentre una vittoria dell’Al Shamal porterebbe a un clamoroso sorpasso in classifica.