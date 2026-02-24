Tommaso Paradiso: "Scudetto alla Lazio o vittoria a Sanremo? La scelta è..."

Tommaso Paradiso si è espresso ai microfoni di Rai 1 in vista dell'inizio del Festival di Sanremo

Michelle De Angelis /
Tommaso Paradiso, Fraioli
Tommaso Paradiso, Fraioli

Tommaso Paradiso si è espresso ai microfoni di Rai 1 in vista dell'inizio del Festival di Sanremo.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Tommaso Paradiso a Rai 1

Cosa l'ha convinto a partecipare al Festival

Se avessi aspettato un pò di più avrei avuto troppi capelli bianchi e non sarei potuto apparire così in televisione.

La scelta tra lo scudetto alla Lazio o la vittoria a Sanremo

Scudetto alla Lazio.

Il video riportato da S.S.Lazio.1900

Atalanta-Napoli, presentato esposto sul VAR e non solo
Referendum Giustizia, Beppe Signori si espone sul voto: ecco cosa ha deciso