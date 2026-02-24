Tommaso Paradiso: "Scudetto alla Lazio o vittoria a Sanremo? La scelta è..."
Tommaso Paradiso si è espresso ai microfoni di Rai 1 in vista dell'inizio del Festival di Sanremo
Tommaso Paradiso, Fraioli
Tommaso Paradiso si è espresso ai microfoni di Rai 1 in vista dell'inizio del Festival di Sanremo.
Le dichiarazioni di Tommaso Paradiso a Rai 1
Cosa l'ha convinto a partecipare al Festival
Se avessi aspettato un pò di più avrei avuto troppi capelli bianchi e non sarei potuto apparire così in televisione.
La scelta tra lo scudetto alla Lazio o la vittoria a Sanremo
Scudetto alla Lazio.