Reggina, Sant’Agata saccheggiato: si valuta l'utilizzo del materiale della Lazio

La settimana che ha segnato l'inizio della nuova gestione della Reggina, guidata da Claudio Lotito, non è iniziata nel migliore dei modi. I dirigenti inviati dal patron hanno scoperto uno scenario del tutto inaspettato: il centro sportivo di Sant’Agata è stato completamente saccheggiato. Quello che doveva essere una semplice ispezione per avviare la stagione con la nuova proprietà si è trasformata in una situazione decisamente problematica.

Reggina, saccheggio totale al centro sportivo

Come rivelato da StrettoWeb, il Sindaco Cannizzaro ha diffuso la notizia pubblicando le immagini dei sopralluoghi effettuati sui propri canali social. Dalla foresteria alla palestra, passando per i magazzini, è scomparso tutto. Un saccheggio totale: mancano i materiali per gli allenamenti, le divise ufficiali, come persino i palloni da gioco.

Si valuta l'utilizzo del materiale della Lazio

Secondo quanto trapela, il club amaranto potrebbe essere costretto a iniziare la stagione utilizzando temporaneamente i materiali e divise della Lazio, sfruttando i canali diretti e i magazzini della società biancoceleste. Una soluzione d’emergenza per garantire ai calciatori perlomeno il materiale tecnico e che rimarrebbe in vigore per il tempo di trovare accordi formali con un nuovo sponsor tecnico e attivare le nuove forniture ufficiali.