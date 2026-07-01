Cardone: "Peruzzi ha capito che non ci fossero le basi. La permanenza di Tavares non è scontata, su di lui..."

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

Peruzzi ha capito che non c’erano le basi per tornare a Formello. L’accordo non è stato trovato e non credo ci saranno ripensamenti. Non c’erano le basi per ripartire. Ribadisco: per la Lazio sarebbe stato utile soddisfare ogni sua richiesta. Ora c’è da capire se Lotito penserà ad altre figure in grado di fare da raccordo tra spogliatoio e società; è un dirigente vacante nell’organigramma biancoceleste.

Qui comunque ci sono diversi ruoli da sistemare, compresi quelli dello staff medico, dei fisioterapisti e dei massaggiatori che nel calcio di oggi sono ancora più importanti.

Il modus operandi di Lotito lo conosciamo, sappiamo che si affida solo a persone di fiducia quindi capisco i tifosi laziali che hanno maggiori perplessità dopo l’acquisizione della Reggina. Vai a perdere energie e anche soldi per questo nuovo club.