Sabatini: "Non posso partecipare al coro contro Lotito, lui ha salvato la Lazio. Gattuso?..."

Walter Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport, toccando anche il tema Lazio, Claudio Lotito e l'entrata in scena di Gattuso come tecnico

L'intervento di Sabatini al Corriere dello Sport

Cosa gli piace del Mondiale americano

Katia Garcia Mendoza. Penso sia un arbitro eccezionale. Ha una corsa rotonda, veloce,bsembra un tornante dei vecchi tempi. È cazzuta, tiene testa ai giocatori. Mi piacerebbe vederla in Italia, è stata veramente una sorpresa. Poi l’idea ci sia posto anche per i deboli e le nazionali marginali. Capo Verde sta dimostrando di meritare il Mondiale. Non mi aspettavo di vedere Panama così organizzata ed equilibrata. Il calcio è una sorpresa continua, imperscrutabile. Mi aveva scioccato l’ultima edizione in Qatar, non questa. Il Mondiale d’inverno non esiste. Il Mondiale si deve giocare con 40 gradi.

Malagò e la mancata qualificazione dell'Italia

Già conosce certi meccanismi. Penso che Giovanni sia nato presidente, è un capo e farà benissimo il suo lavoro. Ama il calcio, saprà affrontare la parte non secondaria della politica. Spero prenda qualche precauzione per la Nazionale. Quando l’Italia perde, scattano i processi, ma il calcio rifiorirà, perché non muore mai. Istruttori, allenatori, dirigenti,

presidenti. Partiamo da qui. Tutti facciano bene il proprio lavoro. Se meritavamo di restare fuori? No, una iattura. L’assenza dell’Italia è un default per tutti. Almeno trasformiamo l’eliminazione in un’avvertenza. Non vorrei sprofondare nella retorica, ma ci deve essere più amore verso la Nazionale. La trattiamobcon troppa sufficienza.

Sulla frase da lui pronunciata «Lascio la Lazio perché Lotito dopo 3 anni ha bisogno di confrontarsi con altri».

È passata un’era geologica. Non posso partecipare al coro contro Lotito, gli devo moltissimo e non lo dimenticherò mai, non sopporto l’ingratitudine. Gli auguro di ripartire. Ripeto il mio pensiero. A Lotito spesso non riescono le cose semplici, ma ha sempre fatto bene quelle difficili. Capisco il ragionamento, ma sarebbe doloroso e sbagliato. Lo dico senza voler indispettire i laziali. Lotito ha salvato la Lazio, non ci sono chiacchiere e discussioni, ha combattuto battaglie che sembravano perse. Ora deve migliorare la comunicazione e la generosità verso l’ambiente. La gente è proprietaria del club, non lui. I tifosi non sono clienti, i tifosi sono tifosi. Un’altra cosa.

Gattuso