Lazio, mercato a saldo zero: niente aumento di capitale

Come riportato da Il Tempo, oltre al no di Peruzzi, l'altro verdetto negativo è una conferma: il 30 giugno è scaduta anche la finestra utile per sistemare il costo del lavoro allargato e Lotito non ha ripianato i 19,5 milioni che sarebbero serviti a sbloccare il mercato, condannando la Lazio alla logica del saldo zero. Tradotto: si potrà comprare (alle stesse cifre) solo dopo aver venduto. Ecco perché le entrate restano congelate in attesa di liquidità.

I nomi in entrata

Sempre secondo quanto riportato da Il Tempo, tutti gli obiettivi, intanto, sono under 23. Il più vicino è Asp Jensen del Bayern Monaco, ala e trequartista di 20 anni: sul tavolo 4 milioni, con la trattativa concentrata sulla percentuale di rivendita. Spuntano poi diversi nomi nordici, da Oscar Schwartau del Norwich (20 anni, valutato 7 milioni) fino allo svedese Bjerkebo. Per gli esterni, invece, piace Fares Ghedjemis del Frosinone, reduce da 15 gol e 3 assist in Serie B e ora ai Mondiali con l'Algeria. Mancino che predilige la destra, sarebbe l'alternativa a Isaksen e Zaccagni e l'erede di Cancellieri. La valutazione, intorno ai 10 milioni, resta però alta. Senza incassi, dunque, Fabiani non può affondare i colpi. Ed è qui che entrano in gioco le uscite.

la situazione in uscita

Come raccolto da Il Tempo, il primo a salutare sarà Romagnoli all'Al-Sadd: l'addio libererà circa 8 milioni tra incasso e risparmio sull'ingaggio. In dirittura anche Provedel, promesso sposo dell'Inter: manca il via libera di Lotito al un'offerta da 3 milioni. Il vero rebus è Gila. Lo spagnolo ha aperto al Napoli, ma attenzione all'Atalanta. L'infortunio di Hien, costretto all'operazione (starà fuori tre mesi), ha spinto Sarri a reclamare con insistenza il centrale biancoceleste a Bergamo. Con Giuntoli a manovrare, i nerazzurri sono in grado di arrivare a 25 milioni, avvicinando i 30 della richiesta di Lotito. Il Napoli, fermo a 15, aveva pensato a contropartite come Lucca e Rafa Marin. A frenare i maxi scambi, inoltre, pesa il 50% sulla rivendita che spetta al Real Madrid. La Lazio spera così di innescare un'asta capace di far salire la posta. Gila, in scadenza nel 2027, preme per andarsene, e la sua partenza garantirebbe una quindicina di milioni al netto della quota destinata ai blancos. Risorse decisive per dare il via a un mercato in entrata ancora tutto da costruire. Ma, di sicuro, sarà un'altra estate tormentata.