Mattei: "Mi giunge voce che in politica non sta piacendo l’atteggiamento di Lotito..."

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo il caso Gothberg e Claudio Lotito.

La Lazio ne fa una al giorno, stavolta la notizia riguarda la femminile. Questo senatore ogni giorno macchia il partito in Senato. A fine maggio c’è stato un evento contro la violenza sulle donne all’Olimpico in cui erano presenti Cristina Mezzaroma e Claudio Lotito; un’iniziativa nobile, ma esiste anche una violenza etica. La calciatrice viene licenziata perché incinta e vince la causa: qui la teoria e la pratica sono segni evidenti della differenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Questa situazione non è sfuggita è stata decisa, senza avere sensibilità e senso etico. Mi giunge voce che in politica non sta piacendo l’atteggiamento di Lotito. Anche la vicenda Gothberg, che ha fatto il giro del mondo, sarà arrivata in Senato.