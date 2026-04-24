Finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio: ecco chi giocherà in casa
Sorteggiata dalla Lega la squadra casalinga il 13 maggio allo stadio Olimpico
Da pochi giorni abbiamo scoperto quella che sarà la finale di Coppa Italia. Ad affrontarsi saranno Inter e Lazio. I nerazzurri hanno battuto in semifinale il Como di Fabregas mentre i capitolini hanno eliminato l'Atalanta di Palladino. Il prossimo appuntamento è il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma per l'ultimo atto che aggiudicherà il trofeo nazionale. Da poco è stato comunicato dalla Lega quale sarà la squadra che giocherà in casa.
Il comunicato della Lega calcio
La gara per l'aggiudicazione della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, in programma allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 21.00, è organizzata dalla Lega Calcio Serie A. Visto l'esito delle gare di Semifinale e per effetto del sorteggio odierno, ai sensi dell'art. 3.8 del Regolamento della Competizione, per determinare pro forma la Società di casa, la Finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026 è LAZIO-INTER.
Altri dettagli sulla finale di Coppa Italia
La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Verranno comunicate successivamente le informazioni relative a prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti.