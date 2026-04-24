Finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio: ecco chi giocherà in casa

Da pochi giorni abbiamo scoperto quella che sarà la finale di Coppa Italia. Ad affrontarsi saranno Inter e Lazio. I nerazzurri hanno battuto in semifinale il Como di Fabregas mentre i capitolini hanno eliminato l'Atalanta di Palladino. Il prossimo appuntamento è il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma per l'ultimo atto che aggiudicherà il trofeo nazionale. Da poco è stato comunicato dalla Lega quale sarà la squadra che giocherà in casa.

Il comunicato della Lega calcio

La gara per l'aggiudicazione della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, in programma allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 21.00, è organizzata dalla Lega Calcio Serie A. Visto l'esito delle gare di Semifinale e per effetto del sorteggio odierno, ai sensi dell'art. 3.8 del Regolamento della Competizione, per determinare pro forma la Società di casa, la Finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026 è LAZIO-INTER.

Altri dettagli sulla finale di Coppa Italia

La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Verranno comunicate successivamente le informazioni relative a prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti.