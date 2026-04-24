Lazio, Lotito: "Tifosi al derby? Chiedete a loro, io ho fatto..."

In casa Lazio c'è euforia per la finale di coppa Italia conquistata qualche giorno fa contro l'Atalanta di Palladino. Un risultato inaspettato che rappresenta un successo grandioso visto tutto quello che la squadra ha passato nel corso della stagione. In queste ultime ore è arrivata anche la presa di posizione da parte dei tifosi per quanto riguarda le due partite più importanti rimaste in questa annata, ovvero il derby e la finale di coppa Italia. Il tifo organizzato ha comunicato che sarà presente nella sfida contro l'Inter ma assente nel derby capitolino. Oggi è stato fatto notare al presidente della Lazio, Claudio Lotito, che ha risposto con qualche frase alla situazione in questione.

Le parole di Lotito sui tifosi

Tifosi allo stadio per il derby? Voi lo dovete chiedere a loro, non lo dovete chiedere a me. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare e penso che lo dissimulino i fatti e i comportamenti.

Lazio-Udinese ennesima volta lo stadio vuoto

Lunedì sera allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Udinese, partite valevole per la 34sima giornata del campionato di serie A. Gli spalti saranno ancora deserti e la contestazione verso la società, ed in particolare verso Claudio Lotito, proseguirà.