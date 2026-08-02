I convocati di Gattuso per l'amichevole contro l'Ascoli

Assente Luca Pellegrini

Dopo la vittoria di ieri, per un totale di 6-3 contro l'Avellino, per la squadra biancoceleste, stasera si terrà un altro test precampionato allo stadio Del Duca. La Lazio scenderà in campo per affrontare l'Ascoli, neopromosso in Serie B. Tra gli spalti ci saranno tante magliette biancocelesti: dopo aver esaurito in pochi minuti il settore ospiti, i tifosi laziali saranno presenti anche tra Tribuna Mazzone e Poltroncine, forti di un antico legame con il tifo di casa.

Dopo la sifda di questa sera, le amichevoli in programma saranno contro l'ostiamare il 5 agosto e il Frosinone il 9 agosto. Appuntamenti poi di Coppa Italia all'Olimpico contro il Mantova il 16 agosto, prima di fare il debutto in Serie A a Bologna, lunedì 24 agosto.

La Lazio ha reso ufficiali i convocati per la gara di oggi

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti

Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli

Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Rovella, Taylor

Attaccanti: Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.