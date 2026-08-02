Le parole di Martinez su Provedel: "Proverà a mettere in difficoltà l’allenatore..."

Provedel debutta con l'Inter

Il portiere dell'Inter, Josep Martinez, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un'intervista ai microfoni ufficiali, in cui ha detto anche la sua opinione sull'ex portiere della Lazio, Ivan Provedel, trasferitosi all'Inter. Martinez, durante l'amichevole di ieri contro il Manchester City, vinta dai nerazzurri ai rigori, ha giocato fino al 16' del secondo tempo, mentre Provedel ha fatto il suo debutto, offrendo una buona prova. Ai rigori ha ipnotizzato tre avversari: dopo due errori del Manchester City, ha parato il rigore di Nico Gonzalez. Sembra essere l'alternanza che vuole Chivu, un primo portiere garanzia, e un secondo pronto in qualsiasi occasione.

L’Inter ha preso un altro portiere esperto: Provedel.

Le parole di Martinez:

È un bravo ragazzo, molto umile, e proverà a mettere in difficoltà l’allenatore. Normale. Io cercherò di fare il mio.

Le gerarchie almeno in partenza sono delineate: toccherà a lei alla prima contro il Monza.