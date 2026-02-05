L’Atalanta a sorpresa elimina la Juventus e aspetta la vincente di Bologna-Lazio
I bergamaschi accedono alla semifinale di Coppa Italia con un netto 3-0, eliminati i bianconeri
Si chiude la settimana di Coppa Italia con Atalanta-Juventus, Napoli-Como e Bologna-Lazio chiuderanno il programma dei quarti di finale.
Coppa Italia, l’Atalanta elimina la Juventus
Vittoria a sorpresa dei bergamaschi che con un netto 3-0 eliminano la Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia: Scamacca, Sulemana e Pasalic gli autori dei tre gol. Non basta un buon primo tempo della Juventus con due grandi occasioni di Conceicao, la squadra di Spalletti lascia così la Coppa Italia.
Chi affronterà l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia?
La vincente di Bologna-Lazio, gara in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 21:00, affronterà l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia.