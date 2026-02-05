Moggi: “Da quando è andato via Tare c’è meno sicurezza. Su Sarri dico che…”

Ai microfoni di Radiosei, Luciano Moggi ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio in termini di gestione societaria e si è espresso sulla mancanza di Tare come figura di riferimento: queste le sue dichiarazioni.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Le parole di Luciano Moggi sul momento della Lazio

Il problema di fondo per la Lazio è il cambiamento della società. C’è stato un cambiamento radicale, da quando è andato via Tare c’è meno sicurezza. Il fatto si ripercuote sulla squadra, c’è uno scollamento, malgrado Lotito sia un presidente che segue attentamente tutto quello che viene fatto. E’ mancato qualcosa di ciò che c’era prima, magari anche un pizzico di professionalità. La Lazio di oggi è con un grande presidente ma un po’ solo, anche in virtù delle distanze evidenti con Sarri. Non so per quale motivo in passato fosse criticato il direttore sportivo Tare. Non sono in grado di sapere tutto, così come non sono in grado di giudicare l’operato di Fabiani. Se il presidente dice che tutto va bene e le cose sono state fatte bene non posso che adeguarmi. E’ chiaro che nell’ultima sessione di mercato c’è stata più attenzione per le uscite piuttosto che per le entrate.

Il commento su Sarri