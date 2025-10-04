Lazio-Torino, Hysaj: "Abbiamo reagito bene e abbiamo fatto capire che siamo ancora qui"

La sfida di oggi pomeriggio tra Lazio e Torino sta mostrando molto da entrambe le parti, con gol e azioni degne di nota.

Le due squadre sono a soli due punti di distanza, quindi il match odierno potrebbe essere fondamentale per dare la giusta carica ad una delle due sfidanti.

Ai microfoni di DAZN è intervenuto il difensore biancoceleste, Hysaj, ecco le sue dichiarazioni.

Il Torino è una squadra forte e difficile, sapevamo che sarebbero stati determinati. Fortunatamente abbiamo reagito bene e abbiamo fatto capire che siamo ancora qui.