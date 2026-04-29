Coppa Italia Primavera, l'Atalanta si prende il trofeo sulla Juventus

Nella giornata di oggi è stata assegnata la conquista della coppa Italia nella categoria Primavera. A darsi battaglia sono state Atalanta e Juventus, il tutto condito da forte emozioni e grossi colpi di scena. Il risultato finale ha decretato un pareggio per 1-1 con i bergamaschi che ha segnato all'ultimo respiro per poi strappare la vittoria del trofeo alla vecchia signora.

La partita nel dettaglio

La Juve viene beffata in extremis e vede sfumare la Coppa Italia a pochi secondi dal fischio finale. L'Atalanta alla fine vince il trofeo ai calci di rigore in virtù degli errori di Verde e Lopez. Il calcio è così perché nei 90' avrebbero meritato i bianconeri per la mole di occasioni prodotte e anche sciupate, soprattutto da Durmisi nella ripresa e poi è Isoa a firmare, di testa, la beffa finale. Nel primo tempo è Rizzo a portare avanti la Juve con un bellissimo sinistro a giro. Nella ripresa Montero è sfortunato a cogliere la traversa, così come Baldo dall'altra parte. Poi Durmisi butta alle ortiche due ghiotte occasioni da pochi passi e anche Grelaud ha la palla sul mancino per chiuderla. Nel recupero Elimoghale si invola verso la porta della Dea ma il suo mancino è parato da Anelli e sul ribaltamento di fronte arriva il pari dell'Atalanta. Dagli undici metri è più precisa la Dea che si porta a casa il trofeo.

Le vittorie del trofeo in casa Lazio

Nella categoria Primavera anche la Lazio può vantare di aver alzato diverse volte il trofeo. Ben tre le occasioni in cui la Coppa Italia si è tinta di bianco e celeste. La prima volta è stata nella stagione 1978-79. Tanti poi, gli anni passati prima che la Lazio ha potuto alzare nuovamente la coppa al cielo e riuscendo a farlo per due volte consecutive ovvero nel 2013-14 e nel 2014-15.