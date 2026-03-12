Petrucci (Sky): "Il punto sulla Lazio e sugli infortunati"

Si avvicina la partita di domenica sera tra Lazio e Milan. Una sfida tanto attesa sopratutto per il ritorno allo stadio dei tifosi biancocelesti. In casa Lazio la preoccupazione maggiore arriva dall'infermeria, colma di calciatori indisponibili. Intanto nel quartier generale di Formello, Maurizio Sarri cerca di gestire questa emergenza studiando tutte le ipotesi possibili. A fare il punto della situazione è il giornalista di Sky Matteo Petrucci intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.

Le condizioni di Cataldi e Romagnoli

Cataldi ha riportato una lesione di ridotte dimensioni al polpaccio, una zona piuttosto delicata. Lo rivedremo dopo la sosta contro il Parma. Per Romagnoli invece non c'è lesione, è qualcosa in più di un semplice ematoma. Sarebbe rischioso farlo giocare domenica: si valuterà. Non è un infortunio grave, ma da Formello è consigliata prudenza. Potrebbe esserci qualche rischio nel farlo scendere in campo contro il Milan. Sceglieranno Sarri e il giocatore. L'obiettivo è tenere la squadra al 100% per la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta. In una probabile formazione non lo prenderei in considerazione.

Aggiornamenti su Rovella

Ha ricominciato la stagione tante volte quest'anno, la Lazio non ce l'ha mai avuto. A malincuore, su di lui non farei affidamento, al di là di quando potrà tornare ad allenarsi. Per lui è un'annata di tanti rimpianti, col senno di poi non tutte le scelte hanno premiato. L'ultimo infortunio è stato molto sfortunato, i tempi sono quelli.

Su Basic

Basic è il play nella testa di Sarri, se dà garanzie. Al momento però non ci sono state. Oggi tornerà parzialmente a lavorare in gruppo in una delle due sedute. Vediamo che tipo di risposte darà. L'idea sarebbe una staffetta tra lui e Patric che subentra nell'ultima mezz'ora. Vista la situazione in regia, se Basic dà qualche briciolo di tenuta giocherà lui dal primo minuto contro il Milan.

Situazione Belahyane

Belahyane ha già fatto il play, ma Sarri non lo vede in quel ruolo. Ogni allenatore ha le sue visioni. Ci ha giocato con il Verona, anche con buoni risultati. Ma Belahyane nemmeno in allenamento fa il regista. E la controprova l'abbiamo avuta contro il Sassuolo, quando Sarri ha preferito inserire Patric al posto di Cataldi. Il tecnico su questo è stato sempre molto chiaro. Pensando al Milan, come registi ci sono Patric e Basic.

Il nuovo acquisto Przyborek