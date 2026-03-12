Rinnovo di Basic in bilico, il mercato europeo si accende: parla Schira

Il momento d’oro di Toma Basic trova conferma nella recente pre-convocazione della Croazia per le amichevoli di lusso contro Colombia e Brasile. Un riconoscimento importante per il centrocampista, che sta dimostrando il suo valore a livello internazionale, attirando nuovamente su di sé i riflettori del grande calcio. Tuttavia, a fronte del successo sul campo, la sua situazione contrattuale con la Lazio vive una fase di incertezza: nonostante un accordo verbale raggiunto in precedenza, la firma sul rinnovo è attualmente in stallo.

Sirene estere: Bundesliga e La Liga alla finestra

Il blocco delle trattative con il club biancoceleste ha immediatamente riacceso l'interesse del mercato europeo. Diversi club della Bundesliga e La Liga hanno già effettuato i primi sondaggi, pronti ad approfittare della frenata nelle negoziazioni tra il giocatore e la dirigenza laziale. Con il contratto ancora in bilico e l'interesse internazionale in crescita, il futuro di Basic a Roma appare oggi meno scontato del previsto, aprendo scenari che potrebbero portare a una separazione al termine della stagione.

