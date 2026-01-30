Lazio-Genoa, Basic: "Tre punti che ci daranno tutto l’entusiasmo che ci serve per la stagione"
Toma Basic è intervenuto a Dazn e LSC per commentare il risultato e la prestazione della rosa in Lazio-Genoa, terminata con il trionfo delle aquile
Le dichiarazioni di Basic a Dazn
Festeggiare il gol di Cataldi con i tifosi sarebbe stato bellissimo ma dall'esultanza si vede quanto siamo uniti. Noi dobbiamo sempre pensare al campo e questa sera abbiamo fatto un buon lavoro anche se non era facile. Dobbiamo pensare sempre a puntare in alto è importante ogni partita, la prossima è fondamentale, se facciamo punti contro la Juventus diventa tutto diverso anche per noi. Dobbiamo dare tutto per i tre punti non c’è altra soluzione.
