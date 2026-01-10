Lazio, Romagnoli potrebbe partire: ecco a chi interessa

Grandi movimenti in casa Lazio per quanto riguarda il calciomercato. Ogni giornata è ricca di notizie. Dopo le cessione di Castellanos e Guendouzi sono arrivati i primi rinforzi, in modo improvviso e rapido, parliamo ovviamente di Ratkov dal Salisburgo e Taylor dall'Ajax. I biancocelesti confermano di puntare sui giovani per costruire una squadra di livello per il futuro. Negli ultimi minuti arriva una notizia per quanto riguarda le uscite. A riportarlo è Manuele Baiocchini, giornalista di Sky ed il calciatore biancoceleste in questione è Alessio Romagnoli.

I dettagli su Romagnoli

L'interesse arriva dall'Arabia Saudita e in particolare dall’Al Sadd di Roberto Mancini, che starebbe tenendo d’occhio la situazione di Romangoli per la prossima estate. Il centrale della Lazio, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2027, e al momento è distante dal rinnovo. Per questo il club saudita vorrebbe fare un tentativo nei prossimi mesi per convincerlo a lasciare la Capitale. Romagnoli aspetta da tempo il prolungamento del suo accordo, oltre a delle promesse non mantenute dal presidente Lotito risalenti all’ultima qualificazione in Champions League. Se non dovesse rinnovare, a partire dall’anno prossimo potrà firmare a zero un altro club. L’Al Sadd ci prova già in vista del prossimo mercato estivo.

I numeri di Romagnoli con la Lazio

L'arrivo di Alessio Romagnoli è nel calciomercato estivo del 2022. Un sogno che si avvera per lui, da sempre tifoso biancoceleste. Il difensore è voluto anche fortemente da Sarri che ha in lui una stima particolare. Con l'aquila sul petto, il numero 13, ha collezionato in campionato ben 112 presenze mettendo a segno 4 gol.