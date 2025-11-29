Milan-Lazio, Tare nel pre: "La Lazio fa parte del mio cuore. È una signora squadra"

Le dichiarazioni del ds Igli Tare per analizzare il momento della squadra

Dopo aver conquistato il derby di Milano contro l'Inter, il Diavolo scende nuovamente con un unico obiettivo: i tre punti, alla luce soprattutto dello scontro diretto di domani tra Roma e Napoli.

Nel prepartita di Milan–Lazio, il ds dei rossoneri, Igli Tare, ha fatto il punto della situazione intervenendo ai microfoni di DAZN.

Il ds a Sky Sport

Due decenni vissuti alla Lazio, anni bellissimi, ricordi fantastici. Rimarrà per me una parte del mio cuore: questa società, i tanti anni vissuti e sono molto emozionato questa sera. Ma appena inizia la partita tiferò per il Milan.

Tare a Dazn

Bellissimo incontro con i miei ex giocatori e collaboratori. Mi mancavano da tanto tempo. Momento emozionante. Conosco bene questa squadra, è molto preparata. Ci sono giocatori che hanno vissuto partite importanti e va affrontata con il massimo rispetto, la Lazio è una signora squadra. 

