Reggina, stallo societario: Ballarino prende tempo, duello Rizzetta-Lotito. La news di Pedullà

Il futuro della Reggina rimane sospeso in un clima di grande incertezza, con la piazza che attende impazientemente di conoscere le sorti del club. La trattativa per il passaggio di proprietà si è trasformata in un vero e proprio duello a distanza, che vede contrapposte le ambizioni dell'imprenditore italo-americano Rizzetta e il forte inserimento di Lotito, in una sfida che sta tenendo con il fiato sospeso l'intera tifoseria.

La news di Pedullà

Entrando nel vivo della notizia, la situazione appare oggi in una fase di stallo tattico. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Ballarino continua a non dare risposte concrete alla proposta di Rizzetta, adottando una strategia di attesa che sembra favorire il gruppo di Lotito, il quale ha chiesto tempo per definire i dettagli. L'ambiente è in fibrillazione, ma la linea tracciata dagli esperti è chiara: la pazienza sta per finire e sono attesi sviluppi decisivi entro le prossime 48 ore per chiarire finalmente chi guiderà la Reggina nella prossima stagione.

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