Atalanta, Palladino: "Nel primo tempo la Lazio ha fatto meglio, poi siamo venuti fuori noi"

Il mister Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Atalanta.

Le dichiarazioni del mister Palladino a Dazn

I ragazzi hanno ambizione, consapevolezza nei propri mezzi e sono felice di questo. Bisogna restare umili e mantenere i piedi per terra. Abbiamo fatto una gara importante contro una squadra forte, in salute con un bravissimo allenatore e giocatori forti. È stata una gara equilibrata, giocata a viso aperto. Nel primo tempo la Lazio ha fatto meglio nella prima fase, poi siamo venuti fuori e siamo stati cinici. Queste vittorie danno consapevolezza.

Il nostro DNA e i principi di gioco sono chiari, di andare a cercare di recuperare la palla più alto possibile, accettare i duelli uno contro uno sapevamo di poter correre rischi. La Lazio gioca a due tocchi cercando attacchi alla profondità. Maldini ha fatto un’ottima partita. Consapevoli di questo accettiamo. Ci sono vantaggi perché quando recuperi palla metti in difficoltà glia avversari come è successo. Siamo stati bravi a preparare la partita e a confrontarci con una squadra forte. La vittoria ci dà slancio e tanti stimoli e consapevolezza.

Gruppo? Il livello è altissimo. Io non credo nel turnover, non mi piace. Ho a disposizione 21 giocatori tutti forti, ho solo l’imbarazzo della scelta. Chiunque metto in campo è per il bene della squadra. Oggi ho sostituito Ahanor perché era ammonito. Il ragazzo ha capito e Scalvini a fine primo tempo stesso discorso. Chi entra mantiene il livello di chi era in campo.