Hiljemark: "Le altre squadre hanno giocatori che possono fare la differenza, come Pedro"

Il mister Oscar Hiljemark ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Pisa, valido per l'ultima giornata di Campionato.

Abbiamo iniziato molto bene, potevamo fare il 2-0. Poi è arrivato il gol del pareggio e la partita è cambiata. Però la prestazione oggi ci sta, ma è un film visto tante volte in stagione. Sto pensando di restare qui, ma se vuoi una certezza devi parlare col direttore sportivo. Io stasera sto pensando alla partita di oggi, dei giocatori che andranno in nazionale e quelli che rimarranno qui.

In cosa migliorare? Tu puoi fare anche una buona prestazione, ma se non riesci a trovare le occasioni per andare in gol, poi le altre squadre hanno giocatori che possono fare la differenza. L'abbiamo visto anche oggi con Pedro