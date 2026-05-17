La Lazio perde il derby, ma Lotito va agli Internazionali - FOTO

Ginevra Sforza /
Lotito
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images Via One Football

In una delle giornata più amare per la Lazio, con la sconfitta nel derby contro la Roma dopo la finale persa di Coppa Italia nella stessa settimana, la presenza del presidente Claudio Lotito agli Internazionali di Tennis non è passata inosservata.

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Il patron biancoceleste è infatti oggi presente sugli spalti del Foro Italico per assistere alla finale tra Sinner e Ruud. Una scelta che ha inevitabilmente alimentato il malcontento e la contestazione del popolo laziale.

L'immagine di Lotito al Foro Italico

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