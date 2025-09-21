Lazio-Roma, Sarri nel post: "Meritavamo molto anche nel primo tempo"

È appena terminato il derby tra Lazio e Roma, vinto dai giallorossi per 1-0.

A seguito della prestazione dei biancocelesti, il mister Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN e LSC. Ecco le sue parole.

Le dichiarazioni di Sarri a DAZN

Abbiamo avuto molte situazioni nitide per pareggiare. Abbiamo perso a causa di un erroraccio, da capire se tecnico o meno. Abbiamo, però, fatto una buona partita. Dispiace perderla così, soprattutto perché la squadra non si meritava di perdere.

La squadra ha dato tutto: la scelte fatte in attacco sono servite per non dare riferimento alla Roma?

Sì, non volevamo dargli punti di riferimento. Lo abbiamo fatto più volte, con Rovella e Guendouzi. Credo che la panchina abbia fatto bene a Taty, è entrato molto carico. Spendere il secondo slot nel primo tempo era troppo, Rovella ha giocato soffrendo.

Tra espulsi e infortunati, la difficoltà è tanta. Nel secondo tempo la Lazio meritava il pari, avete dato tanto.

Meritavamo molto anche nel primo tempo, abbiamo avuto uno sbandamento che ha causato il gol, niente di più. Abbiamo avuto tanti palloni che hanno attraversato lo specchio della porta, ma fino al 37', la partita non dava segnali per essere persa.

L'abbraccio della Nord è stato incredibile. Cosa si aspetta ora?

La solita arrabbiatura che si ha per un derby perso.