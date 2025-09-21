Conferenza stampa Sarri: "Il limite di questa squadra è evidente. Le condizioni di Rovella?..."

Una dolorosa sconfitta allo stadio Olimpico per la rosa biancoceleste, in seguito ad una distrazione di Tavares, la Roma è passata in vantaggio ed ha sconfitto le aquile. L'amaro risultato non è l'unica nota negativa della giornata, infatti, nell'incontro con il Genoa, in programma domenica prossima e valido per la 5a giornata di Campionato, il Comandante dovrà inventarsi una soluzione a centrocampo, dato che al momento Rovella e Dele-Bashiru sono infortunati e Guendouzi e Belahyane hanno ricevuto un cartellino rosso. In merito alla dolorosa sconfitta è intervenuto il mister Maurizio Sarri in conferenza stampa.

Maurizio Sarri in conferenza stampa

Se il derby è stato perso solo per l'errore di Tavares

Penso di sì. Fino a quel momento non avevamo concesso nemmeno dei tiri in porta. Eravamo stai pericolosi in due-tre occasioni, con Rovella, Guendouzi, Romagnoli. Poi abbiamo sbandato per dieci minuti dopo il gol e ripreso in mano la partita. Abbiamo sbagliato a quattro-cinque palle gol nitide. Ci rimane un grande rammarico, per la seconda partita consecutiva abbiamo concesso pochissimo e perso per banalità e superficialità, è il nostro limite in questo momento, oggi sembravamo anche più pericolosi del solito. Sul gol non siamo riusciti a uscire sulla sinistra e abbiamo insistito. Non contenti poi ci mettiamo anche due espulsioni. Il limite di questa squadra è evidente, ci dobbiamo togliere di dosso anarchia, superficialità e banalità. Così diventa difficile.

Le ripercussioni della sconfitta

La ripercussione è materiale, non mentale. Domenica contro il Genoa abbiamo un solo centrocampista a disposizione. Perdere un derby a me fa male, poi ti giri guardi la tribuna, la Curva e pensi che hai deluso un popolo. Spero faccia male anche ai giocatori.

Gli obiettivi

Può darsi che riusciamo a risolvere i nostri problemi, come anche no. Ho fatto giocare attaccanti di movimento per far inserire i centrocampisti, e così è successo. O si impara a giocare più così, sul piano della qualità pura qualcosa ci potrebbe mancare. Siamo comunque riusciti a tenere la partita equilibrata nonostante tutti gli episodi contrari.

Sulla squadra

Io vado al Chelsea il 20 luglio, il campionato partiva il 9 agosto e ho fatto 13 risultati utili consecutivi, che è il record di un neo allenatore in Premier League. In certe situazioni non è stato così. Ci sono degli aspetti che questa squadra sta prendendo, come l'utilizzo dei centrocampisti. Il nostro vertice basso ha numeri da Jorginho, nella mia Lazio precedente non avevo questi dati. Ci stiamo anche appoggiando alle caratteristiche dei giocatori. Ancora non attacchiamo lo spazio con la giusta continuità, quando l'abbiamo fatto oggi siamo stati pericolosi. Qualcosa sta venendo fuori, la squadra per 70 minuti contro il Sassuolo non ha creato occasioni pericolose, contro la Roma sì. In quattro partite abbiamo subito quattro gol: uno da angolo, uno su punizione e uno oggi così. Ma stiamo concedendo poco. Vedo degli aspetti su cui insistere.

Le condizioni di Rovella

Non era al 100%, l'azione in cui ha attaccato si era sviluppata in una maniera che poteva fare ben poco. Aveva dato la disponibilità a finire il primo tempo, spendere il secondo slot sarebbe stata dura da gestire fino alla fine. Il suo sembrava un fastidio a un piccolo tendine largo due millimetri, senza interesse a zone muscolari. Vediamo quello che viene fuori.

Il clima dentro lo spogliatoio

I giocatori sono sicuramente dispiaciuti a livello di gruppo, non vorrei che lo fossero solo per loro stessi, ma anche per i tifosi.

Chi può giocare a centrocampo contro il Genoa

A due secondo me nessuno. Vediamo in settimana, qualcosa bisogna fare.

Se si può reinserire Basic in lista