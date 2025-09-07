Romagnoli presente al Gran Premio d'Italia di Formula Uno

Sorpresa a tinte calcistiche per il Gran Premio di Formula Uno in Italia. All'autodromo nazionale di Monza infatti era presente il difensore della Lazio Alessio Romagnoli. Non è la prima volta che esterna l'amore per i motori ed oggi ne è arrivata la conferma con la sua presenza in quel che il calciatore definisce “tempio della velocità”.

Tante le immagini che tramite il suo profilo social, ha condiviso Romagnoli tra emozioni e foto con diversi personaggi del mondo della Formula Uno.

Il post social di Romagnoli

L'andamento della gara

Il protagonista assoluto porta il nome di Max Verstappen. Il pilota ha dominato il GP d’Italia, partendo dalla pole position e conducendo una gara pressoché perfetta, segnando così il suo terzo successo stagionale e il secondo in Italia dopo Imola. Il suo margine è stato netto: quasi 20 secondi di vantaggio su Lando Norris arrivato in seconda posizione.