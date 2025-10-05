Juventus-Milan 0-0: Pulisic spreca e finisce a reti bianche

E' la partita di domenica sera quella tra Juventus e Milan. Si chiude così la sesta giornata di campionato, tra due squadre che puntano ai vertici della classifica di serie A e che quest'oggi si son date battaglia nella cornice dell'Allianz Stadium di Torino.

La sfida tra Massimiliano Allegri ed Igor Tudor finisce 0-0 con un rigore di mezzo sbagliato da Pulisic per i rossoneri. Risultato a parte le due formazioni hanno giocato ogni istante di partita con poco tatticismo e tanta voglia di portare a casa la vittoria, alla fine però è solo pareggio senza nessun gol sul taccuino.

Il primo tempo

Tanta corsa e fisicità tra i bianconeri ed i rossoneri ma nessuna clamorosa occasione da gol. La Juventus gioca molto in velocità sulle fasce sperando di trovare un affondo concreto che possa arrivare dai cross laterali. Dall'altra parte il Milan di Allegri che prova a far nascere tutto dai piedi sofisticati di Luka Modric e con manovre che passano per la zona centrale del campo con Gimenez a fare da boa con l'intento di aprire le maglie bianconere degli avversari. La prima parte di gara si chiude 0-0.

Il secondo tempo

La ripresa si apre esattamente come il primo tempo. Due squadre che puntano sul dinamismo per mettersi a vicenda in difficoltà. Dopo soli 3 minuti l'occasione per la Juventus passa per i piedi di un difensore: Gatti raccoglie una palla vagante e conclude come può, Maignan compie un paratone per salvare il risultato. Minuto 53, Kelly stende Gimenez e l'arbitro fischia il rigore. Dagli undici metri si presenta Pulisic che però spara alto aprendo troppo l'interno del piede. La partita continua con il massimo equilibrio, al 73simo Leao si divora un gol: Pulisic serve un assist al bacio e l'attaccante portoghese calcia fuori a pochi metri dalla porta difesa da Di Gregorio. Ancora Leao al 91simo, si presenta solo contro il portiere bianconero con quest'ultimo che para il suo tiro incrociato. Il destino della partita è quello di terminare con un pareggio a reti bianche.