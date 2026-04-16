Buon compleanno Paolo Negro: l'ex biancoceleste spegne 53 candeline

Tanti auguri Paolo Negro! L'ex difensore del club biancoceleste festeggia oggi i suoi 53 anni. Per l'occasione, la Società Lazio gli ha augurato un buon compleanno sui social.

Gli auguri della Lazio

Il profilo di Paolo Negro

Una colonna della difesa biancoceleste per ben 12 stagioni, precisamente dal 1993 al 2005. Nel corso della sua carriera, Paolo Negro ha collezionato ben 376 presenze con la maglia della Lazio, posizionandosi tra i giocatori più fedeli della storia del club. Nonostante fosse un difensore, ha segnato 24 gol, risultando spesso decisivo anche nelle proiezioni offensive. È uno dei calciatori più vincenti dell'era Cragnotti, avendo conquistato ben 8 trofei, tra cui lo storico Scudetto del 2000. La sua versatilità e il suo attaccamento alla maglia lo hanno reso un simbolo indimenticabile per i tifosi della Curva Maestrelli.