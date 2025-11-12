Moldavia-Italia, Gattuso in conferenza: "Vogliamo vedere l'Italia al Mondiale. Obiettivo?..."
Il ct Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista dell'incontro Moldavia-Italia, in programma domani 13 novembre alle ore 20:45 e valido per la qualificazione ai Mondiali 2026.
Le dichiarazioni di Gattuso in conferenza stampa
Le sue aspettative
Ricordo quando giocai qui con Lippi, anche allora non esistavano partite facili. Confermo che ci saranno tanti cambiamenti, ma senza nessun problema e nessuna paura. Ho grande fiducia nei miei ragazzi, si meritano tutti una serata come quella di domani. Un ringraziamento al gruppo perché pensavo potessero succedere determinate cose e invece c'è stato un grande senso di appartenenza a Coverciano. Devo ringraziarli per come hanno vissuto questi primissimi giorni e per me è tantissima roba. Il treno è partito e sta andando. Domani mi aspetto che continuiamo a crescere fortemente in quello che stiamo facendo.
Gabbia
Non partirà dall'inizio, ma l'obiettivo è dare minutaggio anche a lui. In porta ci sarà Vicario e non Donnarumma, Dimarco riposerà.
Sul tennis
Sinner mi riempie d'orgoglio ma ieri mi sono emozionato anche per Musetti. Stupendo anche l’impianto, un po' invidioso perché nel calcio ci vorrebbero gli stadi nuovi e strutture come quelle.
L'obiettivo dell'Italia
Noi vogliamo far rinnamorare la gente. Quell'attaccamento alla maglia e quella voglia non devono mancare mai. Da parte della gente li sento anche quando vado in giro per gli stadi e pure i nostri giocatori li devono avere. Tutti abbiamo il desiderio di vedere l'Italia al Mondiale.