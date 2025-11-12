Moldavia-Italia, Gattuso in conferenza: "Vogliamo vedere l'Italia al Mondiale. Obiettivo?..."

Il ct Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista dell'incontro Moldavia-Italia, in programma domani 13 novembre alle ore 20:45 e valido per la qualificazione ai Mondiali 2026.

Ricordo quando giocai qui con Lippi, anche allora non esistavano partite facili. Confermo che ci saranno tanti cambiamenti, ma senza nessun problema e nessuna paura. Ho grande fiducia nei miei ragazzi, si meritano tutti una serata come quella di domani. Un ringraziamento al gruppo perché pensavo potessero succedere determinate cose e invece c'è stato un grande senso di appartenenza a Coverciano. Devo ringraziarli per come hanno vissuto questi primissimi giorni e per me è tantissima roba. Il treno è partito e sta andando. Domani mi aspetto che continuiamo a crescere fortemente in quello che stiamo facendo.