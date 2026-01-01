Lazio-Napoli è anche Sarri vs Conte: solo due i precedenti

Mancano poco più di 72 ore per il match di domenica alle ore 12.30 tra Lazio e Napoli. Allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena anche una sfida tra due grandi allenatori, ovvero Maurizio Sarri contro Antonio Conte. Le loro squadre hanno obiettivi diversi con i partenopei che vogliono assolutamente difendere lo scudetto vinto lo scorso anno mentre i capitolini cercano di dare il meglio per provare a conquistare un prestigioso posto europeo. Tra i due allenatori sono stranamente solo due i precedenti.

I precedenti tra Sarri e Conte

Come già detto solo due i precedenti che hanno visto sfidarsi Maurizio Sarri ed Antonio Conte. Bisogna tornare indietro di ben 6 anni calcistici, con la stagione 2019/2020. L'allenatore toscano, attualmente alla Lazio, guidava la Juventus che avrebbe vinto lo scudetto mentre Conte sedeva sulla panchina nerazzurra dell'Inter. Entrambi i match furono vinti da Sarri: Inter-Juventus 1-2 (Reti: Dybala, Lautaro Martinez, Higuain); e Juventus-Inter 2-0 (Reti: Ramsey, Dybala).

Antonio Conte nell'ultimo Lazio-Napoli allo stadio Olimpico

Il prossimo Lazio-Napoli

Partita che andrà in scena domenica 4 gennaio allo stadio Olimpico di Roma. Gli uomini di Conte vengono dalla cinica vittoria in trasferta con la Cremonese e con una classifica di tutto rispetto: terza posizione e 34 punti in 16 gare disputate.

I biancocelesti di Maurizio Sarri arrivano dalla delusione e dalla rabbia per l'ingiustizia incassata all'ultimo secondo, per il famoso errore arbitrale, nella gara Udinese-Lazio. Due punti persi a causa di una decisione dell'arbitro Colombo e una classifica che ha bisogno di una scossa per cercare di insidiare le concorrenti per un posto in Europa. Partite giocate 17 e punti raccolti finora 24.