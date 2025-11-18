La Lazio presenta la sua nuova aquila: ecco le novità sul nome

Manca sempre meno al ritorno della Serie A, sabato ci saranno ben quattro partite tra cui Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta. La Lazio tornerà in campo domenica, allo Stadio Olimpico farà visita il Lecce allenato da Di Francesco. Nella giornata di ieri è stata annunciata nei social la nuova aquila, il simbolo dei biancocelesti finalmente tornerà a volare.

Fraioli

La Lazio annuncia la sua nuova aquila

Proprio in questi minuti, nei profili social della Lazio è stata presentata, attraverso un video, la nuova aquila che prenderà il posto di Olimpia. Per quanto riguarda il nome, la società fa sapere che, a partite da domani, inizierà una sorta di sondaggio per scegliere l’appellativo. Resta da capire quando ci sarà il suo esordio allo Stadio Olimpico.

Lazio, il video di presentazione della nuova aquila