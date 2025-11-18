Cardone: “Mercato? Ecco cosa ha chiesto Sarri a Lotito”

La Lazio è pronta a tornare in campo, domenica ci sarà la sfida casalinga contro il Lecce: Sarri spera di recuperare qualche calciatore per le prossime partite, a breve ci sarà anche l’esordio in Coppa Italia contro il Milan. Ai microfoni di Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha fatto il punto della situazione in casa Lazio. Questo il suo intervento.

Cardone sulle condizioni di Castellanos e gli altri indisponibili

La notizia del giorno è che Castellanos non riuscirà a recuperare per il Lecce. Martedì 25 novembre scadranno i famosi 45 giorni, forse siamo stati troppi ottimisti. Continuerà ad allenarsi a parte, spera almeno nella convocazione. A differenza di Tavares e Dele-Bashiru, che oggi tornano in gruppo, lui dovrà lavorare a parte. Speravamo tutti di vederlo titolare domenica contro il Lecce, ma non è ancora pronto. Tavares rientra, per Dele-Bashiru c’è la possibilità che possa tornare in lista al posto di Rovella che dovrebbe averne per un paio di mesi; un cambio che poi non permetterà di cambiare niente da febbraio a fine stagione. Il rientro di Taty è posticipato, Cancellieri tornerà a metà dicembre. Le decisioni sulla lista stanno a Sarri, è anche vero però che rimettere Dele significherebbe avere più potere in sede di mercato altrimenti sarebbe difficile cederlo.

Notizie sulla cessione della Lazio? Le parole di Cardone

La notizia di Cruciani sulla cessione della Lazio va verificata. Zazzaroni probabilmente si sarà già informato. Il fatto che non ci sia nulla sul Corriere dello Sport mi fa riflettere però. Cercherò di informarmi anche io. È possibile che sia anche una cosa successa in passato e già archiviata. Smentita? Hanno smentito cose meno importanti. Penso ci possa essere, sono discorsi delicati e la Lazio è anche quotata in borsa.

L’incontro tra Sarri e Lotito e la situazione in società