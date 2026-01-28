Petrucci (Sky): "Squadra in difficoltà, lo conferma anche Marusic. Romagnoli ha deciso..."
L'intervento radiofonico di Matteo Petrucci ai microfoni di Radio Laziale
Il momento in casa Lazio non è dei più sereni: tante le questioni che non sono gradite alla pizza biancoceleste, che protesterà contro la società proprio in occasione del prossimo impegno della Lazio contro il Genoa, non entrando allo Stadio e lasciando l'Olimpico semivuoto. Una delle questioni che più tengono banco è la situazione attorno al futuro di Alessio Romagnoli. Riguardo questo e alle altre tematiche, è intervenuto il giornalista Matteo Petrucci ai microfoni di Radio Laziale.
Petrucci a Radio Laziale
Maldini è stato provato come falso nuove. A questa squadra manca sicuramente un centrocampista, ma la priorità in questo momento è la cessione di un attaccante, Noslin è in pole ma nessuno offre i 15 milioni che chiede la Lazio. Per il centrocampo si sta trattando con Arnau Martinez e il Girona, c'è distanza in questo momento per il terzino/centrocampista spagnolo.
Continua il giornalista
Marusic ha detto onestamente che, anche il gruppo squadra è in difficoltà, non vivono isolati dal mondo esterno ed è una situazione pesante anche per loro. Sarri su Romagnoli sta facendo lo stesso ragionamento di tutti: “se resta, come resta?”. Lui del comunicato non sapeva nulla e non credo venerdì sarà della partita. Non mi risulta che ci siano scadenza per l'offerta dell'Al-Sadd, Romagnoli ha deciso di andare via e non è affatto sereno in questo momento, si trova in mezzo a un braccio di ferro tra allenatore e società.