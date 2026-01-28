Petrucci (Sky): "Squadra in difficoltà, lo conferma anche Marusic. Romagnoli ha deciso..."

Il momento in casa Lazio non è dei più sereni: tante le questioni che non sono gradite alla pizza biancoceleste, che protesterà contro la società proprio in occasione del prossimo impegno della Lazio contro il Genoa, non entrando allo Stadio e lasciando l'Olimpico semivuoto. Una delle questioni che più tengono banco è la situazione attorno al futuro di Alessio Romagnoli. Riguardo questo e alle altre tematiche, è intervenuto il giornalista Matteo Petrucci ai microfoni di Radio Laziale.

Petrucci a Radio Laziale

Maldini è stato provato come falso nuove. A questa squadra manca sicuramente un centrocampista, ma la priorità in questo momento è la cessione di un attaccante, Noslin è in pole ma nessuno offre i 15 milioni che chiede la Lazio. Per il centrocampo si sta trattando con Arnau Martinez e il Girona, c'è distanza in questo momento per il terzino/centrocampista spagnolo.

Continua il giornalista