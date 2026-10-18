Lazio, Isaksen torna allo Stadium: il precedente e la sfida del tridente

La sfida riporta alla memoria l’ultima vittoria della Lazio sul campo della Juventus in Serie A. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Era il 2017 e a deciderla fu una doppietta di Ciro Immobile. Ripetere quell’impresa è l’obiettivo con cui i biancocelesti arrivano alla partita.

Isaksen, dal gol al Monza al ritorno a Torino

Isaksen è rientrato dalla nazionale e ha segnato contro il Monza, ritrovando un gol che gli mancava da maggio, dalla gara con la Cremonese. Nella stessa partita ha mostrato una condizione fisica migliore rispetto alle prime apparizioni, condizionate dall’operazione dovuta alla pubalgia. Anche nella scorsa stagione era partito in ritardo, per poi crescere nel corso dell’annata.

Dal 2023-24, stagione del suo arrivo, Isaksen ha preso parte a 17 reti in campionato: 13 gol e quattro assist. Nello stesso periodo, tra i giocatori citati dalla fonte, hanno fatto meglio soltanto Zaccagni con 27 partecipazioni, Castellanos con 25 e Pedro con 20. Gattuso gli chiede continuità, ma anche lavoro senza palla: contro il Monza il danese è arretrato spesso per aiutare Floriani a chiudere gli spazi, prima di ripartire.

Noslin e Zaccagni completano il tridente

Gattuso conferma i tre attaccanti schierati contro il Monza. Chiede coraggio e intensità, oltre a un contributo nel pressing, nelle due fasi di gioco e sotto porta. Nella precedente partita Noslin ha servito l’assist per il gol di Isaksen, mentre Zaccagni ha partecipato al gol finale di Pinamonti. I due esterni tendono anche a tagliare verso il centro, lasciando spazio alle sovrapposizioni dei terzini.

Anche Noslin e Zaccagni hanno già segnato alla Juventus: il primo realizzò il suo primo gol contro i bianconeri con il Verona, il secondo andò a segno nel 2023. La loro collaborazione sarà importante per una Lazio che tiene alta la difesa, spinge con i terzini e cerca un pressing molto offensivo.

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