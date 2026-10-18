Juve-Lazio in tv: orario, telecronaca e programma della domenica

Juve-Lazio è l'appuntamento della prima serata calcistica di domenica. La partita è in programma alle 20.45 su DAZN: la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Andrea Stramaccioni. Al termine andrà in onda Fuoriclasse, condotto da Diletta Leotta.

Juve-Lazio su DAZN: orario e telecronaca

La sfida tra Juventus e Lazio chiude il programma domenicale di Serie A sulla piattaforma. Prima del calcio d'inizio delle 20.45, DAZN trasmetterà le altre tre partite della giornata previste nel suo palinsesto.

Serie A e Serie B: le altre partite su DAZN e Sky

Su DAZN si comincia alle 12.30 con Udinese-Lecce. Alle 15 è in programma Fiorentina-Como, mentre alle 18 si gioca Milan-Atalanta, raccontata da Riccardo Mancini con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Per la Serie B, la piattaforma propone Juve Stabia-Sud Tirol alle 15, Cesena-Avellini alle 17.15 e Sampdoria-Arezzo alle 19.30.

Sky trasmette Milan-Atalanta alle 18, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Riccardo Montolivo. A bordo campo ci saranno Peppe Di Stefano e Marco Nosotti. Il Club avrà un prologo alle 20 e andrà in onda alle 22.40.

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